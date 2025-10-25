Палестинские движения договорились о передаче власти в Газе независимым технократам.

Палестинские политические движения согласились передать управление Сектором Газа независимому Комитету технократов. Об этом сообщается в совместном заявлении палестинских организаций по итогам встречи в Каире 24 октября, передает Times of Israel.

Комитет будет состоять из палестинцев и возьмет на себя руководство ключевыми службами при поддержке арабских стран и международных организаций, "на основе прозрачности и подотчетности". Различные группировки будут работать над общей позицией для решения проблем палестинского дела.

На встрече присутствовали представители ХАМАС и "Исламского джихада". Цель мероприятия заключалась в согласовании "национальной стратегии" возрождения Организации освобождения Палестины (ООП) как единственного законного представителя палестинского народа. ХАМАС при этом провел отдельные переговоры с руководством ФАТХ относительно второго этапа плана прекращения войны в Газе, который предусматривает передачу управления независимому органу из палестинских технократов.

Видео дня

В заявлении также подчеркивается необходимость продления действия соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, поддержки резолюции ООН по развертыванию международных миротворческих сил, вывода израильских войск и обеспечения доступа гуманитарной помощи в Сектор Газа.

Вместе с тем, вопросы разоружения ХАМАСа и его исключения из политического процесса остались без внимания заявления, отмечается лишь необходимость совместных действий всех палестинских групп.

Ситуация в секторе Газа

Напомним, что перемирие между Израилем и ХАМАС оказалось на грани срыва после того, как в воскресенье израильские ВВС нанесли авиаудары по южной части сектора Газа.

ЦАХАЛ заявил, что действовал в ответ на "многочисленные атаки" боевиков ХАМАС, в частности снайперские и обстрелы из РПГ по израильским силам к востоку от так называемой желтой линии - границы, установленной согласно договоренности о прекращении огня.

Как пишет The Wall Street Journal, США и Израиль рассматривают план, который разделит Газу на отдельные зоны, контролируемые Израилем и ХАМАСом, при этом восстановление будут осуществлять только на израильской стороне как временная мера до тех пор, пока эту группировку боевиков не разоружат и не отстранят от власти.

Вас также могут заинтересовать новости: