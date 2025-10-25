Одни только санкции не заставят Путина к миру, - Sky News

Новые санкции США против российских энергогигантов усиливают давление на Кремль, но эксперты сомневаются, что этого хватит для прекращения войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний, пытаясь усилить экономическое давление на Москву. Однако аналитики предупреждают - только ограничениями Путина не заставить прекратить войну в Украине, пишет Sky News.

Европейские союзники Вашингтона быстро поддержали инициативу, а некоторые государства, которые продолжали торговлю с Россией, уже начали отступать. Несмотря на это, специалисты считают, что без дополнительных шагов эффект будет минимальным.

"Одни только санкции не заставят Путина остановить войну. Украина должна получить больше вооружений, больше поддержки и больше гарантий", - отметил старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Александр Коляндр.

На фоне новых санкций растет согласованность действий между союзниками по обе стороны Атлантики. В Лондоне состоялась встреча лидеров коалиции, где обсудили дальнейшие поставки дальнобойного оружия Киеву и возможное размораживание российских активов для финансирования обороны Украины.

В то же время, по словам экспертов, Кремль до сих пор убежден в своем превосходстве.

"Путин и Кремль почти уверены, что выиграют войну. Они считают, что если будут продолжать давить, Украина может развалиться", - отметил Коляндр.

Хотя Трамп заявляет о стремлении выступить посредником в мирных переговорах, обозреватели отмечают: Путин не будет воспринимать никаких договоренностей серьезно, пока верит в возможность победы.

"Возможно, понадобится гораздо больше, чем санкции против нескольких нефтяных компаний, чтобы убедить Путина, что продолжение этой войны не в его интересах", - подытожило издание.

Санкции против нефтяного сектора РФ

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла". Ограничения направлены на усиление экономического давления на Кремль из-за войны против Украины. Европейские союзники быстро поддержали решение Вашингтона, а некоторые страны, которые торговали с российской нефтью, начали сворачивать сотрудничество.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил политический удар - после того, как администрация Дональда Трампа отменила запланированный в Будапеште саммит с участием Владимира Путина, а также объявила о новых санкциях против российских нефтяных компаний. Это первые ограничения Вашингтона против Москвы со времени возвращения Трампа в Белый дом.

