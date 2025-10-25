Девушка жалеет, что Тарас не захотел узнать ее лучше.

Участница нового сезона реалити-шоу "Холостяк" Ирина Пуха прокомментировала решение Тараса Цымбалюка не давать ей розу.

27-летняя ивент-менеджер из Киева, которая приехала на знакомство с Холостяком на крыше лимузина, "разорвав" этим сеть, высказалась об участии в проекте в своем Threads-аккаунте. Она призналась, что после ухода из шоу находилась в плохом психологическом состоянии:

"И это еще только начало, первая серия. Я знаю себя и знаю, какая я. Я не знала, зайдет ли людям этот образ или нет. Но уже есть так".

Ирина была шокирована, что не получила розу и "пропуск" дальше, поскольку считает их с Тарасом характеры, манеру общения и стиль одежды похожими "как две капли воды". Также она добавила, что одежда и макияж в выпусках не соответствовал ее образу.

"Я не тупая. Я понимала, куда я шла и к кому. Понимаю, что что-то сказала не так, не было контакта, не было общения больше, чем хотелось. Но уже как есть. И я очень благодарна СТБ, чтобы там не было. Но, б**ть, ты мог просто узнать меня больше. Просто немножко больше. И все. Честно, очень было жаль, что все так", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, вчера состоялась премьера второго выпуска шоу. В ней зрителей познакомили с новыми участницами и показали первую церемонию роз.

