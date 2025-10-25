Активность российских подводных лодок в Северной Атлантике вернулась к уровню времен Холодной войны.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что количество российских судов, угрожающих британским водам, выросло на 30%. Он подчеркнул, что Лондон внимательно следит за действиями Москвы, пишет BBC.

Министр обороны Британии считает, что увеличение российских судов у британских вод свидетельствует о росте агрессии Москвы по всем фронтам, которая затрагивает не только Украину, но и всю Европу. В Минобороны Британии отметили, что активность российских подводных лодок в Северной Атлантике вернулась к уровню времен Холодной войны.

В связи с повышенной активностью российских судов ВВС Великобритании и Королевский флот усилили наблюдение за Северной Атлантикой. Отмечается, что британские самолеты выполняют полеты почти ежедневно, иногда круглосуточно, и часто при поддержке других союзников по НАТО.

Кроме того, Британия запустила патрульный самолет P-8 RAF, который следит за активностью в море, включая движение российских судов.

"Россия бросает нам вызов, она испытывает нас, она наблюдает за нами. Но эти самолеты позволяют нам сказать Путину: "Мы следим за вами, мы охотимся на ваши подводные лодки"", - сказал Хили.

Также глава Минобороны Британии встретился со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. Министр обороны Германии подчеркнул, что Северная Атлантика является ключевым регионом, и ему угрожают российские атомные подводные лодки.

"Именно поэтому нам нужно знать, что происходит в море", - сказал Писториус.

Немецкий министр добавил, что с каждым днем появляется все больше доказательств того, что РФ ведет гибридную войну против Европы, распространяя дезинформацию и угрозы подводной инфраструктуре.

Журналисты поделились, что экипаж P-8 RAF сперва отслеживает ряд надводных судов, используя камеры самолета для поиска подозрительного оборудования или деятельности. Иногда он летает всего в нескольких сотнях метров над волнами.

У РФ серьезная проблема с подводными лодками - что известно

Ранее российская подводная лодка Б-261 "Новороссийск" недавно с позором вернулась из Средиземного моря из-за технической неисправности. Эксперты Naval News рассказали, что главной проблемой является не сам факт поломки, а глобальные причины этого инцидента.

В издании напомнили, что для миссий в Средиземном море РФ начала привлекать корабли, находившиеся на Балтийском флоте, которые вынуждены преодолевать 4 тысячи километров к месту развертывания и обратно из-за того, что Турция закрыла прохождение любых военных кораблей через Босфор. Вторым ударом стала потеря РФ своего присутствия в Сирии в начале 2025 года и крупнейшего актива - пункта материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус.

