Российский "гуманитарный конвой" уже на пути к Белгороду
07:34, 13 августа 2014Политика
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Ночью почти трехкилометровая колонна грузовиков после многочасового перегона из подмосковного Наро-Фоминска вошла в Воронеж.
REUTERS
Как пишет РИА "Новости", водителей и журналистов разместили на ночлег в одной из воинских частей города.
"Конвой из 280 белых "КамАЗов" с грузом гуманитарной помощи пострадавшим в юго-восточных областях Украины в четыре этапа выдвинулся в направлении Белгорода", - отмечается в сообщении.
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