Российский "гуманитарный конвой" уже на пути к Белгороду

Как пишет РИА "Новости", водителей и журналистов разместили на ночлег в одной из воинских частей города.

"Конвой из 280 белых "КамАЗов" с грузом гуманитарной помощи пострадавшим в юго-восточных областях Украины в четыре этапа выдвинулся в направлении Белгорода", - отмечается в сообщении.

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