Бывший литовский главнокомандующий заявил, что Меркель убеждала украинские власти не оказывать сопротивления во время захвата Крыма в 2014 году.

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель якобы повлияла на решение украинских властей не оказывать вооруженного сопротивления во время захвата Крыма российскими войсками в 2014 году.

Об этом в своей книге утверждает Йонас Витаутас Зукас, бывший главнокомандующий Вооруженных сил Литвы (2014-2019) и представитель страны в НАТО, сообщает Welt.

По словам Зукаса, во время оккупации Крыма он находился в Киеве и имел встречу с исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым. Турчинов якобы объяснил отсутствие сопротивления тем, что это произошло "по просьбе Меркель в телефонном разговоре".

Офис Меркель от комментариев относительно конкретных высказываний воздержался, отметив предыдущие публичные заявления бывшего канцлера и ее мемуары "Свобода".

Как сообщал УНИАН, недавно бывший канцлер заявила, чтосопротивление Польши и стран Балтии переговорам с Путиным в 2021 году "косвенно способствовало его агрессии" годом позже.

В Польше отреагировали на слова Меркель о причастности Варшавы к началу войны в Украине. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Польша не любит соглашений, "заключенных над своими головами".

В то же время бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель должна критически пересмотреть свое политическое наследие и не перекладывать ответственность за последствия своих действий на другие государства.

