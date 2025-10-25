Но французы готовы прибыть, когда война уже закончится.

Франция готова направить свой военный контингент в Украину в 2026 году в рамках "гарантий безопасности". Об этом на слушаниях во французском парламенте заявил начальник штаба армии генерал Пьер Шилл, сообщает BFMTV.

"Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо на благо Украины", - заявил он.

По его словам, французская армия готова одновременно управлять "тремя уровнями тревоги", включая уровень потенциального развертывания в Украине. Генерал в частности упомянул "национальный уровень чрезвычайной ситуации", который предусматривает готовность к оперативной переброске 7000 солдат "для национальных суверенных миссий".

Французская помощь Украине

Как писал УНИАН, накануне состоялось новое заседание так называемой Коалиции желающих, в рамках которого президент Франции Эмануэль Макрон объявил о выделении новой военной помощи Украине. Он в частности упомянул поставки зенитных ракет Aster, передачу дополнительных истребителей Mirage-2000 и помощь с обучением украинских военных.

Также французский лидер пообещал приложить усилия, чтобы в ближайшие недели Украина получила дополнительную финансовую поддержку.

