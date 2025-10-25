Артистка также призналась, ревнует ли возлюбленный к коллегам по сцене.

Известная украинская певица Екатерина Бужинская заговорила о личной жизни с мужем-иностранцем Димитаром Стойчевым.

Не секрет, что пара уже много лет вместе и живет вместе с детьми в Болгарии. Но артистка ездит на гастроли в Украину и иногда долго не бывает дома. Однако, по словам Екатерины, ее отсутствие сильно не влияет на их отношения с возлюбленным, ведь он понимает специфику ее работы.

"Муж относится с пониманием: он знает, что гастроли, сцена и переезды - это часть моей работы. Конечно, ему не всегда приятно, что меня часто нет дома, но он знал, кого выбирал в жены, и поддерживает меня", - отметила Бужинская интернет-изданию "ГОРДОН".

Видео дня

Исполнительница также призналась, что муж не реагирует на слухи о романах, которые часто ей приписывают с коллегами. Например, немало фото на странице в Instagram у Екатерины можно увидеть с певцом Михаилом Грицканом, с которым они вместе поют. Однако она уверяет, что их объединяет исключительно музыка.

"Мы всегда говорим, что наша любовь - она к музыке и искусству. У нас мощная команда, но сотрудничество бывает непростым, потому что каждый из нас личность, амбициозный и немного эгоистичный. Чтобы тандем работал комфортно, нужно идти на компромиссы. Предложения сделать пиар на теме романа всегда были, потому что людям это нравится, но мы остаемся профессионалами", - отметила звезда.

Напомним, ранее Маша Ефросинина раскрыла новые детали службы мужа-военного.

Вас также могут заинтересовать новости: