Обе стороны работают не только над наращиванием объемов военного производства, но и над постоянным усовершенствованием своего оружия и тактик его применения.

Характер боевых действий между Украиной и Россией определяет не только количество оружия, но и соревнования сторон в технических инновациях и импровизации в целом. Ярким проявлением этого стало использование россиянами управляемых авиабомб (КАБов) с реактивным двигателем. Об этом пишет CNN.

"Импровизация и инновации стали лозунгами как для российских, так и для украинских военных, которые пытаются перехитрить друг друга на земле, на море и в воздухе. Обе страны высокими темпами используют искусственный интеллект, робототехнику и беспилотные системы", - пишет издание.

Авторы статьи отмечают, что далеко не все новации этой войны являются высокотехнологичными. Наоборот, часто именно простые, даже примитивные технические решения могут давать значительный эффект. В качестве примера CNN приводит удар по заводу взрывчатки в российском городе Дзержинск в 2000 км от Украины. Чтобы его осуществить, украинцы использовали легкомоторный самолет, дооснащенный для полета в автоматическом режиме без пилота, и снарядили его очень простой бомбой.

И это был не единичный эпизод. Это тактика, которую систематически использует отдельное подразделение в составе 14-го полка Сил специальных операций Украины.

Другой пример адаптации: украинцы начали использовать легкомоторные самолеты с пулеметами для перехвата вражеских беспилотников. Принцип тот же, по которому работали истребители во Вторую мировую. Теперь россияне пытаются перенимать этот опыт украинцев.

Что касается более высокотехнологичных адаптаций, то сюда CNN как раз и относит новые российские КАБы с реактивным двигателем. По словам заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, боевой радиус таких бомб составляет примерно 200 километров. И это в дополнение к уже привычным планирующим авиабомбам без двигателя, только с крыльями - они летят примерно на 80 километров и стали одной из самых больших проблем для ВСУ.

С украинской стороны самой известной высокотехнологичной новинкой стали морские дроны, которые кардинально изменили ситуацию на море и стали бедой уже для российских оккупантов.

Авторы публикации отмечают, что обе стороны пытаются масштабировать производство вооружений, но поскольку в большинстве случаев развертывание производственных линий измеряются годами, "быстрая импровизация играет важную роль на поле боя".

Как писал УНИАН, украинские глубокие удары по России нанесли значительный экономический ущерб агрессору. Это заставляет россиян искать способы противодействия украинским дальнобойным дронам. Украинские дронари в свою очередь пытаются оставаться впереди, улучшая свою тактику действий.

Также мы рассказывали, что усовершенствованные российские КАБы с реактивным двигателем потенциально представляют угрозу для столичного региона Украины.

