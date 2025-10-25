Певца обвиняют в пиаре на службе в ВСУ, хотя его уже давно перевели в запас.

Украинский певец Виталий Козловский заинтриговал фанатов новым неожиданным и даже несколько провокационным фото и нарвался на критику, связанную с его воинской службой.

В своем Instagram он опубликовал снимок с певицей Натальей Могилевской с загадочной подписью: "Ой, что будет…".

Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. Многие в комментариях предположили, что исполнители споют в дуэте:

"Ой, класс. Ждем". "Песня будет, очень хорошие", "Супер дуэт", "Жду с нетерпением", "Миллениалам приготовиться", "Вау", "Дуэт будет", "Спасибо, как будто и не было этих 20 лет", "Новая песня будет?".

Другие пользователи не скупились на комплименты:

"Наталья, вы выглядите супер", "Вы прекрасны, две легенды", "Какие вы классные. очень стильное фото", "Такие родные, такие свои", "Наталья, какая красавица! Очень помолодела!", "Хорошие. Наталья с Виталием с годами стали еще красивее", "Смотрю и любуюсь".

Не обошлось и без жесткой критики в комментариях:

"Мамкин вояка", "Вырастили" мальчика", "Пропиарилось на армии, позорище", "Да пусть еще Могилевская станет его продюсером. У Кондратюка два сына на фронте - ни одного пиара на этот счет не слышала. А этот певец-воин бесконечно обливал его дер**ом. Мне неприятно смотреть на этого певца-воина".

Напомним, ранее УНИАН писал, что Виталий Козловский уже давно уволился из ВСУ, его перевели в запас.

