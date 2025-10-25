По словам министра энергетики Германии, эти средства помогут спасти Украину зимой.

Германия увеличит взносы на энергетику Украины до 450 млн евро. Об этом сообщила министр энергетики страны Катерини Райхе, цитирует "РБК-Украина".

"Германия уже заплатила 390 млн евро, еще 30 млн мы согласовали летом, но сегодня я хочу сообщить, что мы 30 млн дополнительно будем инвестировать. Таким образом мы 450 млн евро предоставляем", - отметила она.

Райхе подчеркнула, что эти средства будут хорошо инвестированы, а такая сумма является практически третью часть всего энергетического фонда поддержки Украины.

"Эти деньги позволят приобрести необходимые технические средства для того, чтобы спасти Украину", - заверила министр.

Энергетика Украины - последние новости

Ранее стало известно, что Украине нужно закупить на зиму 8 млрд кубов газа. Премьер-министр Юлия Свириденко заверила, что закрытие потребности в финансировании будет осуществляться двумя путями: это внутренний резерв и внешняя помощь партнеров.

"Внутренний резерв - это резервный фонд, из которого мы вчера действительно выделили средства. Также это финансирование банковского сектора Украины, деятельности компании "Нафтогаз". Вторая часть - это помощь наших партнеров", - пояснила она.

Также председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, когда в Украине начнется отопительный сезон. По его словам, он начнется не раньше ноября, при этом не исключено, что это произойдет не с начала месяца.

"Начало отопительного сезона в большинстве городов Украины начнется именно с 1 ноября. Опять же, 1 ноября - это очень условная цифра, потому что, как показывает ситуация последних лет, в некоторых районах Киева отопительный сезон начинался и в декабре, поэтому не стоит ожидать тепло именно с 1 ноября: 15 ноября, 20 ноября, 1 декабря и даже 10 декабря - это реальность начала отопительного сезона для многих киевлян", - предупредил Попенко.

