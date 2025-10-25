На некоторых кадрах видно, что была сбита баллистическая ракета "Искандер-М", или же KN-23.

Сегодня ночью были сбиты четыре баллистические ракеты, которые в дальнейшем уже в виде обломков падали с меньшей скоростью.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире КИЕВ24.

"Было видно падение именно сбитых ракет. Потому что по Киеву отработала сегодня ПВО. К сожалению, не все были перехвачены. Четыре баллистические ракеты были сбиты, они уже в виде фрагментов, обломков (упали). А обломки там серьезные, они горят, горят, иногда взрывная часть не разрывается", - сказал он.

Но, по словам Игната, такие обломки все же падают с меньшей скоростью.

"Ну, и на некоторых кадрах видно, что это именно была действительно сбитая "Петриотом" баллистическая ракета "Искандер-М", или же KN-23", - добавил он.

Атака на Киев - что известно

Как сообщал УНИАН, под утро оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. В городе прогремела серия мощных взрывов, в результате чего в Дарницком и Деснянском районах вспыхнули пожары.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Дарницком и Деснянском районах вспыхнули пожары. В Дарницком районе в одном из жилых домов выбило окна.

По состоянию на 9:00 утра известно о гибели одного человека в результате атаки на столицу. 8 человек получили ранения.

