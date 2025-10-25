Конечный срок подачи заявлений на получение помощи - 15 ноября.

В этом году родителей первоклассников в Украине ждала новация, призванная облегчить финансовый удар от сборов в школу - программа "Пакет школьника", которая предусматривает единовременную выплату в размере 5 тысяч гривен.

Потратить эти средства можно только на определенный перечень товаров, которые пригодятся при подготовке к школе: канцелярию, детскую одежду и обувь и книги.

Получить средства можно путем подачи заявки через "Дію" или через органы Пенсионного фонда. Однако на практике некоторые родители сталкиваются с проблемами в получении государственной помощи. Как рассказала УНИАН киевлянка Ирина, ее ребенок родился в Турции, но имеет справку о гражданстве Украины. Проживает семья в Украине. В ЦНАПе женщину заверили, что с документами все в порядке и ее ребенок имеет право на этот вид помощи от государства. Но мать не может получить денежную выплату из-за отсутствия данных в базе.

Видео дня

"Через "Дію" "Пакет школьника" я оформить не могу, потому что там нет опции под свидетельство о рождении ребенка не украинского образца. Поэтому автоматически я могу оформить только через Пенсионный фонд. Туда я ходила 5 раз. Они сверяют меня как мать ребенка по моему идентификационному коду в базе МОН, но меня там нет", - говорит Ирина.

Она добавила, что пыталась решить эту проблему, обратившись к руководству школы, которое заводило данные в базу, но безрезультатно. Также от работников школы поступала информация, что это не первый проблемный случай, связанный с детьми, которые родились за границей.

"Даже по одному нашему району таких случаев много... Пенсионный фонд уверяет, что это в школе не так данные ввели. В понедельник еще в школу пойду. Хотя я связывалась - там проблемы в системе", - добавляет наша собеседница.

В Минсоцполитики отмечали, что отказать в выплатах могут из-за того, что семьи находятся за границей или на временно оккупированных территориях. При этом они могут подать заявления после возвращения в Украину или на подконтрольную Украине территорию соответственно.

Также помощь может не поступить, если ребенок был отчислен или переведен в другое учебное заведение. В таком случае заявление нужно подать повторно. Бывают также отказы из-за несоответствия данных в государственных реестрах - тогда их необходимо обновить.

Однако в данном случае эти условия выполняются - семья находится на территории Украины, заявки на обновление данных подавались, однако возможность получить государственную выплату не появились.

Как решить проблему: объяснение от юристов

УНИАН обратился к юристам и Пенсионному фонду (ПФ) с просьбой разъяснить ситуацию. На момент публикации ответ на запрос от ПФ не поступал.

Адвокат юридической компании "Reliance" Ирина Цыбко рассказывает, что право на эту выплату является четкой гарантией государства для каждой семьи первоклассника и не зависит от формы собственности учебного заведения (государственная или частная) или выбранного формата обучения (очный, онлайн, смешанный). Однако на практике она получает жалобы от родителей.

"Мы фиксируем обращения граждан относительно технических сложностей и отказов при оформлении выплаты через приложение "Дія". Как юристы, мы видим, что подавляющее большинство этих проблем имеют технико-правовой характер и связаны с некорректным или несвоевременным внесением данных о ребенке и родителях в электронную систему управления образованием (АИКОМ 2)", - объясняет адвокат в комментарии УНИАН.

Она подчеркивает необходимость абсолютной идентичности персональных данных (ФИО и РНОКПП) в заявлении, поданном через "Дію", и тех, которые содержатся в системе АИКОМ 2. Любая ошибка, даже в букве или цифре, является основанием для блокировки выплаты.

В случае же получения сообщения об отсутствии или ошибке в данных, Цыбко рекомендует родителям немедленно обратиться в учебное заведение для верификации и корректировки информации в АИКОМ 2. Школа, как субъект, который вносит данные, несет ответственность за их достоверность.

"Конечный срок подачи заявлений - 15 ноября 2025 года. Мы призываем родителей не медлить, учитывая необходимость времени для устранения возможных технических ошибок и обновления данных между АИКОМ 2 и "Дією" (что, согласно официальной информации, может занимать до двух дней)", - отметила Цыбко.

Также адвокат обратила внимание на положение о невозможности получения выплаты семьями, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях, до момента их возвращения на подконтрольную Украине территорию.

В свою очередь, адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова рассказала, что пока информации о проблемах для получения социальных выплат для лиц, которые являются гражданами Украины, но родились за ее пределами, не получала.

"Однако это значит, что люди просто не доходят до адвокатов по таким вопросам. Судебные процессы по таким вопросам не является эффективным способом защиты прав человека, поскольку это достаточно длительный процесс. Как минимум, надо оплатить судебный сбор и еще неизвестно получишь ли деньги на руки, или только положительное судебное решение", - говорит Воронкова УНИАН.

При этом, по ее словам, действенным методом в данном случае является получение дубликата свидетельства о рождении ребенка в органах ЗАГС.

"Это однозначно повлечет за собой обновление сведений о ребенке во всех электронных базах и должно привести к желаемому результату", - отметила адвокат.

Пакет школьника - что известно

Родители нынешних первоклассников могут получить выплату в 5 тысяч гривен по программе "Пакет школьника", подтвердив заявку через "Дію" или же написав заявление в Пенсионном фонде при отсутствии этого приложения.

Деньги из этой помощи можно потратить исключительно в специализированных магазинах, в частности, с детскими товарами, которые имеют соответствующие коды деятельности. Тратить средства можно будет как в офлайн, так и в онлайн магазинах.

Позже министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин рассказал, что государственную программу "Пакет школьника" планируют расширить, и за средства помощи можно будет приобрести не только канцелярию, детскую одежду и обувь, но и книги.

Вас также могут заинтересовать новости: