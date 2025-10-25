Ведущая Катерина Мотрич отметила, что чувствует себя "растерянной и потерянной".

Вдова погибшего на войне украинского актера Юрия Фелипенко, ведущая Катерина Мотрич, поделилась трогательными воспоминаниями о нем и призналась, что до сих пор иногда перечитывает их переписку. Откровенные признания девушка опубликовала в Instagram, чем многих довела до слез.

"У Юры была суперсила. Был лучшим в поддержке, ободрении, любви и принятии. Вчера я в очередной раз зашла в нашу переписку. Сначала колебалась, потому что оно и болит, и греет одновременно, а потом поняла: я такая, какая есть, именно благодаря тому, как Юра меня поддерживал и как сильно я на это опиралась. Я буду возвращаться туда еще не раз", - отметила Катерина.

По ее словам, что с этим делать сейчас, - она не до конца понимает.

Видео дня

"Все эти сообщения вечны, потому что написаны и сохранены. А я точно знаю, что он сказал бы мне в любой ситуации. Но в то же время думаю: долго ли это еще будет работать? Должна снова напомнить себе, что горение не линейное. Сейчас меня накрывает волной, и я не знаю, куда бежать, где искать убежище, на кого опираться и чем себя спасать. Чувствую себя растерянной и потерянной. Но знаю, что это пройдет, поэтому принимаю", - призналась Мотрич.

Она добавила, что не хотела бы забыть все и не чувствовать боли:

"Даже за один день покоя, уверенности, любви, стабильности и принятия, которые давал мне Юра, я готова сто лет справляться с болью. Это огромное счастье - знать, что в жизни была подобная любовь. Поэтому я смиренно буду проходить через последствия, имея Юру и его поддержку рядом, даже если нас разделила война".

Напомним, о том, что на войне погиб украинский актер Юрий Фелипенко, стало известно 15 июня.

Вас также могут заинтересовать новости: