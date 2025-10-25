Тео Франкен уверен, что конфискация российских активов создаст опасный прецедент.

Конфискация замороженных российских активов в качестве "репарационного кредита" Украине нанесет серьезный ущерб бельгийской экономике и может быть воспринята Москвой как "акт войны". Об этом заявил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен на своей странице в соцсети X.

"Барт Де Вевер (премьер-министр Бельгии - УНИАН) совершенно прав, призывая к максимальной осторожности в отношении конфискации российских активов, замороженных в Euroclear", - написал он.

Франкен добавил, что российский диктатор Владимир Путин "никогда не отпустит эти миллиарды". По его словам, глава Кремля воспримет конфискацию российских активов как "акт войны" и нанесет серьезный удар по Бельгии.

"Это будет очень болезненно. И, возможно, в ответ он конфискует 200 миллиардов долларов западных движимых и недвижимых активов, хранящихся в России. Это будут не только бельгийские деньги, но и деньги крупных стран, таких как США, Германия и Франция. Таким образом, круг замкнется", - подчеркнул бельгийский министр.

Франкен уверен, что конфискация российских активов создаст опасный прецедент, который подорвет доверие к Euroclear и государственным банкам.

"В этом смысле для антизападного блока это даже прекрасная возможность поставить под сомнение международное движение капитала. Даже во время Второй мировой войны такая сомнительная конфискация никогда не проводилась", - заверил бельгийский министр.

Франкен заявил, что давление осуществляется только на Бельгию, а другие миллиарды российских денег, которые заморожены в других западных странах, игнорируются.

"Почему мы об этом не говорим? Почему только деньги Euroclear?", - возмутился политик.

Кроме того, Франкен поставил под сомнение слова высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что эти деньги пойдут на восстановление Украины:

"Конечно, эти деньги не пойдут на восстановление Украины, а будут использованы для продолжения войны. Но это правда, войны стоят целое состояние, а то, что делают россияне, превосходит всякое воображение".

ЕC отложил решение по использованию активов РФ для помощи Украине

Ранее Bloomberg писало, что Европейский Союз отложил до декабря решение по использованию 140 млрд евро замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине. Отмечается, что это произошло после того, как Бельгия потребовала гарантий, что не она будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами.

Источники рассказали агентству, что лидеры ЕС обратились к Европейской комиссии с просьбой подготовить варианты решений, которые они рассмотрят на следующем саммите. Соглашения хотят достичь до конца года.

