Мужчина вышел на сцену с флагом Украины.

Украинская певица Тина Кароль осуществила мечту своего большого поклонника, спев с ним песню прямо на сцене.

В пятницу, 24 октября, артистка давала концерт в Германии. Во время выступления один из фанатов поднял плакат с надписью "Могу я спеть "Україна - це ти" с тобой, пожалуйста?". Певица улыбнулась и пригласила мужчину на сцену.

Завернутый во флаг Украины иностранец вышел на сцену и растроганно обнял Тину, после чего на украинском языке начал петь известную песню. После совместного исполнения "Україна - це ти" по его лицу потекли слезы.

Оказалось, что пылкого поклонника певицы зовут Джейкоб Рентерия, он родом из Венесуэлы. В своем Instagram-аккаунте мужчина назвал этот день лучшим в своей жизни:

"Это то, что я называю исполнением мечты, я был благословенным. После этого события я больше не могу сомневаться в доброте Бога и в том, что все, чего ты желаешь и за что борешься, может произойти. Спасибо тебе, Боже, большое спасибо Тине Кароль. Я люблю тебя, я люблю Украину, я люблю славянский народ".

