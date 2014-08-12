Акция поддержки Украины закончилась: москвичи поют из автозаков украинский гимн

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, московская полиция вытеснила всех собравшихся от здания дипломатической миссии Украины, несколько десятков человек было задержано.

От посольства отъехало не менее трех автозаков с задержанными.

Москвичи из открытых окон автозаков пели гимн Украины, скандировали знаменитую фанатскую кричалку про президента России Владимира Путина, а также лозунги «Путиняку на гиляку», «Путин, Янукович, Стрелков – хунта».

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В пресс-службе полиции не смогли УНИАН уточнить какое точно количество задержанных.

«У нас пока таких данных нет», - сказал дежурный офицер.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве состоялся «Вечер памяти и скорби», в ходе которого планировалось передать письма родственникам погибших людей и бойцов, защищающих целостность Украины.

«12 августа в 20.00 в Москве состоится «Вечер памяти и скорби» по жертвам войны в Украине. Первоначально на этот вечер в мэрию Москвы было подано уведомление на марш, но власть в лице мэра Москвы Сергея Собянина его запретила, продемонстрировав поддержку войны и поставив себя в один ряд с военными преступниками, развязавшими войну», - ранее сообщил один из организаторов акции Павел Шелков.

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Акция началась на Пушкинской площади с траурными цветами без каких-либо плакатов и транспарантов.

После этого продолжилась у Посольства Украины в РФ.

У здания посольства были возложены цветы и зажжены свечи.