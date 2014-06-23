Во Львове под консульством РФ пели про Путина и жгли его портреты

Як повідомляє 5 канал,

"кричалку" о Путине наложили на музыку российского гимна и исполнили кавер-версию под консульством РФ.

"Мы так можем, пусть нецензурно, но все-таки выразить гражданский протест. Ведь сейчас в мирное время из-за какого-то одного шизика гибнут наши молодые ребята. Когда мы были слабыми - они нас ударили в спину. Нам помогают чехи, поляки, они лечат наших людей, они нас поддерживают как могут. А те, кто называли себя нашими братьями - оказались гадами", - пояснили активисты.

Под консульством РФ охрану общественного порядка обеспечивали несколько десятков правоохранителей, никаких нарушений они не зафиксировали.