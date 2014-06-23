Во Львове под консульством РФ пели про Путина и жгли его портреты
02:01, 23 июня 2014Общество
1 0
Львовские активисты устроили акцию протеста под консульством РФ во Львове: спели бранную кричалку о президенте РФ и сожгли его портреты.
У Львові під консульством РФ співали про Путіна і палили його портрети / fraza.ua
Як повідомляє 5 канал,
"кричалку" о Путине наложили на музыку российского гимна и исполнили кавер-версию под консульством РФ.
"Мы так можем, пусть нецензурно, но все-таки выразить гражданский протест. Ведь сейчас в мирное время из-за какого-то одного шизика гибнут наши молодые ребята. Когда мы были слабыми - они нас ударили в спину. Нам помогают чехи, поляки, они лечат наших людей, они нас поддерживают как могут. А те, кто называли себя нашими братьями - оказались гадами", - пояснили активисты.
Под консульством РФ охрану общественного порядка обеспечивали несколько десятков правоохранителей, никаких нарушений они не зафиксировали.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter