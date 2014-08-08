Канада передаст украинским пограничникам 32 тонны военного снаряжения

Украинские пограничники получат 32 тонны военного снаряжения / УНИАН

Как сообщили УНИАН в Отдел по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы, самолет Военно-воздушных сил Канады приземлится в аэропорту «Борисполь».

На его борту доставят в Украину 32 тонны снаряжения. Оно назначено пограничным подразделениям, которые принимают участие в действиях в зоне АТО. Среди помощи от правительства Канады – бронежилеты, каски, медицинские комплекты, палатки, спальные мешки, баллистические очки, говорится в сообщении.

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