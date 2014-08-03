В Одессе футболисты «Черноморца» посетили раненых в зоне АТО военнослужащих

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, сегодня команда «моряков» в полном составе посетила клинический центр.

«В помещении госпитального клуба «Черноморец» встретились с выздоравливающими солдатами и офицерами, проходившими службу в зоне АТО, посетили палаты с тяжелоранеными воинами. Наша команда вручила мужественным защитникам Родины плазменный телевизор, кондиционеры, ноутбуки, кофемашину, сувенирную продукцию с символикой «Черноморца», - сообщили в пресс-службе.

Заместитель начальника госпиталя Сергей Полищук отметил, насколько важно для раненных внимание, оказанное футбольным клубом, «такая поддержка поможет им быстрее восстановиться как физически, так и морально».

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Генеральный директор ФК «Черноморец» Сергей Керницкий поблагодарил воинов за проявленное в сражениях мужество и героизм, пожелал поскорее вернуться в строй.

Главный тренер «моряков» Роман Григорчук заявил, что сегодняшняя встреча просто обяжет наших футболистов сыграть ближайший матч с исключительной отдачей и самоотверженностью. Капитан команды Дмитрий Безотосный признался, что гордится возможностью лично пообщаться с теми, кто не щадя своей жизни встал на защиту нашей Родины, ее территориальной целостности и суверенитета, - сообщили в пресс-службе клуба.