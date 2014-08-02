Работа международных экспертов на территории падения Boeing-777 идет по плану - Минрегион
Действия участников миссии проходили без существенных инцидентов, которые могли бы повлиять на ход работы.
Первого и второго августа на месте падения самолета Boeing-777 «Малазийских авиалиний» в полном объеме проводилась работа команды международных экспертов под председательством Нидерландов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерстве региональной политики Украины.
«Все необходимые поисковые и следственные действия проходили по плану и без существенных инцидентов, которые могли бы повлиять на ход работы. Это подтверили все стороны, принимающие участие в расследовании», - отметили в ведомстве.
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Как сообщал УНИАН, в субботу работа представителей миссии ОБСЕ на месте падения самолета Boeing-777 была прервана из-за обстрела неподалеку исследуемой территории.
Об этом заявил глава миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг, передает AFP.
«Мы слышали на расстоянии примерно двух километров звуки приближающихся артиллерийских выстрелов. Было слишком опасно продолжать», - отметил Хаг.
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По его словам, ранее была достигнута договоренность с террористами о том, что они пустят ОБСЕ в Петропавловку в рамках поисковой операции на место падения лайнера.
Масштабное расследование теракта непосредственно на месте началось в пятницу - туда смог попасть 101 международный эксперт.