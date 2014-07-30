ЕС проанализирует влияние экономических санкций в отношении РФ через три месяца

В Европейском Союзе намерены сделать обзор эффекта экономических санкций в отношении России через три месяца и надеются, что смогут отменить их „как можно скорее” в случае, если Москва изменит свою позицию и будет конструктивно сотрудничать для поиска политического урегулирования кризиса на востоке Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН в среду в Брюсселе сообщил источник в Европейской комиссии. „Мы надеемся, что сможем отменить эти меры как можно скорее, в случае конструктивного сотрудничества России в поиске политического разрешения кризиса. Через три месяца мы сделаем первый обзор, чтобы посмотреть на меры, которые были приняты - имеют ли они эффект, который мы хотим. Для этого в Совете мы организуем своего рода небольшой комитет по санкциям”, - сказал он.

Рассказывая о деталях принятого решения относительно экономических санкций, чиновник отметил, что в сфере торговли товарами и услугами доля ЕС составляет более 50% от общей российской торговли, с „высокими цифрами в банковском секторе, страховании, некоторых категориях товаров, транспорта, в то время как экспорт ЕС составляет около 10%”. „Другая сфера, к которой были применены ограничительные меры – энергетика. Как вам известно, российское правительство получает около 50% дохода от экспорта нефти и газа, а экспорт нефти и газа составляет 54% и 30% от общего экспорта России. Это были наиболее уязвимые точки, и мы руководствовались рядом принципов, чтобы меры были пропорциональными цели, которую мы хотим достичь – изменить курс”, - отметил источник в ЕК.

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По его словам, эти меры принимались еще с учетом возможного минимального влияния на экономику ЕС и государства-члены. „Они будут гибкими и динамичными, их можно будет отзывать, если мы достигнем цели в продвижении политического решения кризиса в координации с международными организациями”, - еще раз отметил европейский чиновник.

Он подчеркнул, что именно с этой целью и были определены „два важных сектора как наиболее важные точки для давления”. „Первый – это российская зависимость от иностранного капитала и важность технологий, которые изготовляются в ЕС для модернизации и долгосрочном развитии некоторых стратегически важных секторов промышленности. К этому мы добавили военный и оборонный сектор по причинам, которые понятны всем”, - сказал источник.

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Европейский чиновник напомнил, что принятые меры будут опубликованы в четверг и касаются таких секторов: доступ к рынку капиталов, оборона и товары двойного назначения, чувствительные технологии в секторе добычи нефти.

Он также сообщил, что, если говорить о запрете на рынке капиталов, то в период с 2004 и 2013 компании, „инкорпорированные в Россию, получили капитал на сумму 48 млрд. долларов, из них около четверти – 16,4 млрд были выданы государственными и финансовыми институтами”. „47% всех облигаций, которые были выпущены Россией в 2013, были на европейском рынке. А это – 7,5 млрд. евро. Меры, которые будут опубликованы в четверг, ограничат возможность для крупнейших российских банков, 50% которых принадлежат российскому правительству, к этому финансированию”, - отметил европеец.

Вместе с тем он отметил, что в эти меры не включен заем. „Заимствование остается разрешенным”, - сказал чиновник.

Касаясь запрета на торговлю оружием, чиновник подтвердил, что эмбарго вводится на все товары, которые есть в так называемом „военном списке ЕС”. „Запрет будет введен с момента вступления решения в силу с двумя исключениями. Первое, эмбарго не будет применено к контрактам, которые были подписаны до даты вступления в действие этого решения, и второе – к категории специфических контрактов, которые необходимы для поддержания существующего вооруженного оборудования, то есть, сервис, поставки запасных частей – эти контракты под ограничение не подпадут”, - объяснил он.

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Говоря о запрете на товары двойного применения, чиновник отметил, что когда речь будет „идти о подписании контракта на экспорт товаров, которые указаны в списке, российской стороне будет нужно разрешение”. „Этим будут заниматься власти на национальном уровне и смогут отказать в разрешении”, - сказал представитель ЕК.

Аналогичная лицензионная схема будет внедрена и к чувствительным технологиям для добычи нефти в особых проектах – поиска нефти в Арктике, глубинного бурения и шельфовой нефти, сказал он.