Депутаты от КПУ покинули сессионный зал парламента

Как передает корреспондент УНИАН, после того как депутаты от ВО “Свобода” выгнали из сессионного зала лидера КПУ Петра Симоненко, народные депутаты от этой партии также ушли.

Как сообщал УНИАН, в начале пленарного заседания слово взял народный депутат от ВО «Свобода» Алексей Кайда.Читайте такжеЗавтра опубликуют закон, дающий основания распустить фракцию КПУ

Он заявил, что вчера Симоненко в интервью российским телеканалам сказал, что украинская армия массово убивает людей, и что из тел людей вынимают органы.

За такую клевету Кайда предложил удалить Симоненко из сессионного зала.

После этого народные депутаты от ВО «Свобода» пытались вытолкать Симоненко из зала.

За Симоненко вступились «регионалы» и коммунисты, однако он ушел.

Напомним, Президент подписал подписал закон, позволяющий распустить фракцию КПУ.