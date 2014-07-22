Порошенко подписал закон, позволяющий распустить фракцию КПУ

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины “О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно количественного состава и прекращении деятельности депутатских фракций (депутатских групп)” (№4307А).

Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Президент подписал изменения в закон о регламенте", - написал он.

Президент подписал изменения к закону о регламенте - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) July 22, 2014

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент с пятого раза поддержал принятие закона, что позволяет распустить фракцию КПУ. «За» проголосовали 232 из 250 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусматривается, что председатель Верховной Рады Украины сможет объявлять о роспуске фракции, если количественный состав депутатской фракции стал меньше чем минимальное количество народных депутатов, которые были в наименьшей фракции, которая была сформирована в течение первой сессии парламента.