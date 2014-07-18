В сети появилось видео, как террористы перегоняют "Бук" в Снежное - СМИ

В сети появилось видео проезда зенитно-ракетного комплекса "Бук" между городами Торез и Снежное Донецкой области.

Технику сопровождает легковой автомобиль, сообщает ТСН.ua.

Как известно, СБУ обнародовала телефонный разговор между террористами и их координаторами в Вооруженных силах России. Во время разговора боевики сообщают, что сбили гражданский самолет.