В сети появилось видео, как террористы перегоняют "Бук" в Снежное - СМИ

01:04, 18 июля 2014
Политика
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Технику сопровождает легковушка.

скріншот

В сети появилось видео проезда зенитно-ракетного комплекса "Бук" между городами Торез и Снежное Донецкой области.

Технику сопровождает легковой автомобиль, сообщает ТСН.ua.

Как известно, СБУ обнародовала телефонный разговор между террористами и их координаторами в Вооруженных силах России. Во время разговора боевики сообщают, что сбили гражданский самолет.

Видео torezinfo
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