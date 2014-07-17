СБУ перехватила переговоры, в которых террористы докладывают о сбитом ими Boeing-777: множество тел, вооружения нет

Служба Безопасности Украины перехватила переговоры террористов о сбитом ими пассажирском самолете Boeing-777, следовавшем из Амстердама в Куала-Лумпур.

Согласно записи, в 16.40 террорист Игорь Безлер (Бес) доложил о сбитом самолете своему куратору, полковнику ГРУ ГШ ВС РФ Геранину Василию Николаевичу.

"Только что сбили самолет. Группа "Минера". За Енакиево упал", - сказал Бес.

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В СБУ отмечают, что после обследования самолета террористы пришли к выводу, что они сбили пассажирский самолет. Это следует из записи телефонного разговора террористов "Майора" и "Грека".

Так, во время беседы "Майор" отметил, что самолет сбили "чернухинские": "С Чернухинского блокпоста. Казаки, что не Чернухино стоят". По его словам, самолет рассыпался в воздухе, в районе шахты Петропавловской, а его обломки падали прямо во дворы. Через некоторое время он уточнил: "Короче, стопудово гражданский борт".

На вопрос "Грека", есть ли в сбитом самолете что-то из вооружения, "Майор" отметил: "вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, полотенца, туалетная бумага".

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Спустя некоторое состоялся разговор одного из боевиков с Николаем Козицыным - донским атаманом.

"По этому самолету, сбитому в районе Снежного - Тореза. Это оказался пассажирский. Упал в районе Грабово, там море трупов, женщин и детей. Сейчас козаки там смотрят это все".

На вопрос боевика, что пассажирский самолет "Малазийских авиалиний" делал на территории Украины, Козицын отмечает: "Значит завозили шпионов, не знаю. Нех... летать, сейчас война идет".