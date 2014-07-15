В Луганске за сутки артобстрелов погибли 8 мирных жителей, еще 52 госпитализированы

В Луганске за минувшие сутки, 14 июля, в результате артиллерийских обстрелов 8 человек погибли и 52 госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, в антикризисный центр поступила информация о 8 погибших мирных гражданах, из них 1 ребенок. Всего за минувшие сутки «скорой помощью» осуществлено 209 выездов, из них 52 по факту ранений и травм мирного населения (в том числе 4 детей).

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Под артиллерийский обстрел попали жилые дома: по ул. Боженко, 113в, 142-148, 172, в кв. Мирный, кв. Степной, кв. Ольховский, по ул. Яна Лациса, ул. Гоженко, пер. Комбинатский, ул. А.Линёва, 79а, 155, 157, ул. Гвардейская, 87, ул. Циолковского, 60, ул. Галицкого,91, ул. Ленина,68, ул. Рудя, ул. Кожухаря, пер. Натальевский, а также тролейбусное депо ГКП «Луганскэлектротранс», областной аптечный склад (8-й Лутугинский проезд), проходная ЧП «Стальная симфония», стоматологическая клиника «Премиум» по ул. Пятёркина, железнодорожный путь на остановочном пункте Луганск-Грузовой (движение восстановлено).

В результате зафиксировано разрушение 24 объектов: в Артемовском районе повреждены 19 жилых домов: ул. Боженко142, 144, 146, 148, 172, кв. Мирный, 1, 2, 12, 16, 17, кв. Степной, 4, 5, 6, кв. Ольховский, 14а, 16, 2-й Печорский проезд, 9, ул. Линёва 79а, 155, 157. В Жовтневом районе 4 объекта: ул. Гвардейская,87, ул. Циолковского, 60, ул. Галицкого, 9, проходная ЧП «Стальная симфония». В Ленинском районе 1 жилой дом - ул. Ленина, 68.

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Обстрелы города стали причиной повреждений и аварийных отключений систем жизнеобеспечения областного центра. За минувшие сутки выявлено 134 очагов возгорания, все ликвидированы.

Как сообщал УНИАН, председатель Луганского горсовета Сергей Кравченко объявил 3-дневный траур по погибшим мирным жителям из-за боевых действий.