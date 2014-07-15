В Луганске нашли уже полсотни неразорвавшихся боеприпасов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского горсовета.

В сообщении отмечается, что пиротехническая группа ГУ ГСЧС Украины в Луганской области ежедневно работает над обезвреживанием боеприпасов.

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«В течение дня она обнаружила 53 боеприпаса, которые не разорвались, и их фрагментов. Обследование провели по 11 адресам. За минувшие сутки поступила информация о боеприпасах: в доме по ул. Галицкого, 91 снаряд застрял в стене жилого дома, перед домом ул. Линева, 79 лежит снаряд, который не разорвался, в г. Александровск в районе кв. Гагарина, 1 обнаружена мина, которая не разорвалась, и на ул. Октябрьская, в районе поворота в кв. Гагарина лежит снаряд на дороге. Пиротехническая группа продолжает работу по уничтожению снарядов», - говорится в сообщении.