Порошенко и Туск обсудили вопрос создания польско-литовско-украинской военной бригады



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, Премьер-министр Польши поддержал позицию Президента Украины относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

«Очень важно, что Вы имеете репутацию Президента мира, который одновременно решительно настроен на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Такой подход поддерживается Польшей и прочно основывается на позициях, которые определены в решениях ЕС», - заявил Дональд Туск.

Президент Украины поблагодарил Польшу за поддержку. Порошенко высказался за ускорение процедур помощи со стороны Польши, в частности, передачи закупленных бронежилетов через таможню Республики Польша, ведь это сохранит человеческие жизни. Туск согласился с необходимостью упрощения процедур и урегулирования этого вопроса.

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Польский Премьер выразил соболезнования в связи с растущим количеством жертв со стороны украинских Вооруженных сил в Донецкой и Луганской областях.

Как отмечается в сообщении, стороны уделили большое внимание вопросу создания польско-литовско-украинской военной бригады «УкрПолЛитБриг», в частности, договорились подписать соответствующее соглашение в ближайшее время.

Президент Украины поделился озабоченностью по поводу манипуляций и откровенной лжи со стороны российской информационной пропаганды, которая распространяется в европейском медиапространстве. Собеседники обменялись мнениями относительно механизмов и новых возможностей донесения правдивой информации о ситуации в Украине в Польше.

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В конце разговора Президент Украины выразил слова благодарности Премьеру Польши за гуманитарную помощь для Вооруженных Сил Украины и за программы образовательного и культурного характера для молодежи.

Глава государства предложил Польше присоединиться к программе создания рабочих мест на освобожденных от террористов территориях Донбасса, заключено в сообщении.