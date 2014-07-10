Не существует конфликта между Донбассом и Украиной, а «ДНР» не олицетворяет Донбасс - депутат
Нардеп Егор Фирсов отмечает, что во власти так называемой «ДНР» нет ни одного человека, который бы реально олицетворял Донбасс.
Народный депутат из фракции УДАР Егор Фирсов считает, что не существует конфликта между Донбассом и Украиной, а представители так называемой «ДНР» не являются настоящими представителями Донбасса.
Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».
Читайте такжеПорошенко хочет переговоров с "настоящими хозяевами Донбасса"
«Как представитель Донецка я не чувствую, что существует конфликт Донбасса и Украины. Конфликта нет. Есть конфликт России и Украины, в результате которого Россия бьет по слабому звену – Донбассу», - сказал депутат.
Кроме того, отметил он, Донбасс жил в «информационном вакууме». «За 23 года у нас, по сути, не было ни одного независимого печатного средства массовой информации с тиражом более 10 тысяч экземпляров», - отметил Фирсов и добавил, что люди не знали правдивой объективной информации, и сейчас продолжают жить в таком же вакууме.
В частности, он отметил, что люди не знают о преимуществах вступления в ЕС.
Читайте такжеЖители Славянска встречали военных со слезами радости - бойцы Нацгвардии
Фирсов также добавил, что во власти так называемой «ДНР» «нет ни одного человека, который бы реально олицетворял Донбасс: ни одного шахтера, донецкого металлурга, донецкого фермера».
«Там просто есть люди, которые когда-то пришли с автоматом, захватили Донецкую государственную администрацию и сказали: «Все, мы здесь главные, вы нам будете подчиняться», - сказал депутат.
Он также выразил убеждение, что на Донбассе становится все меньше пророссийски настроенных граждан, ведь они начинают видеть «настоящее лицо Путина и российского режима».