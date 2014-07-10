Не существует конфликта между Донбассом и Украиной, а «ДНР» не олицетворяет Донбасс - депутат

Народный депутат из фракции УДАР Егор Фирсов считает, что не существует конфликта между Донбассом и Украиной, а представители так называемой «ДНР» не являются настоящими представителями Донбасса.

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Читайте такжеПорошенко хочет переговоров с "настоящими хозяевами Донбасса"

«Как представитель Донецка я не чувствую, что существует конфликт Донбасса и Украины. Конфликта нет. Есть конфликт России и Украины, в результате которого Россия бьет по слабому звену – Донбассу», - сказал депутат.

Кроме того, отметил он, Донбасс жил в «информационном вакууме». «За 23 года у нас, по сути, не было ни одного независимого печатного средства массовой информации с тиражом более 10 тысяч экземпляров», - отметил Фирсов и добавил, что люди не знали правдивой объективной информации, и сейчас продолжают жить в таком же вакууме.

В частности, он отметил, что люди не знают о преимуществах вступления в ЕС.

Читайте такжеЖители Славянска встречали военных со слезами радости - бойцы Нацгвардии

Фирсов также добавил, что во власти так называемой «ДНР» «нет ни одного человека, который бы реально олицетворял Донбасс: ни одного шахтера, донецкого металлурга, донецкого фермера».

«Там просто есть люди, которые когда-то пришли с автоматом, захватили Донецкую государственную администрацию и сказали: «Все, мы здесь главные, вы нам будете подчиняться», - сказал депутат.

Он также выразил убеждение, что на Донбассе становится все меньше пророссийски настроенных граждан, ведь они начинают видеть «настоящее лицо Путина и российского режима».