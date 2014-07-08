Россия продолжает технически обеспечивать террористов на Добнассе - Лубкивский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Россия продолжает техническое и материальное обеспечение террористов. Без усиленного и консолидированного давления на Россию со стороны ЕС, США и всего международного сообщества Кремль не прекратит и не откажется от агрессии против Украины и реваншистских планов против фактически всех соседних государств», - заявил он.

Лубкивский отметил, что «активная фаза АТО продолжается из-за нежелание террористов сложить оружие и выполнить мирный план президента Украины».

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«Боевики теряют позиции, украинские военные восстанавливают порядок на востоке, людям оказывают гуманитарную помощь, спасают жизни, освобождают заложников. Только за сутки наши военные обезвредили 700 взрывных устройств, которые террористы оставили в Славянске», - констатировал заместитель министра иностранных дел.

«Восстанавливается водоснабжение и энергообеспечение. Граждане наконец имеют возможность получить пенсии и заработную плату», - добавил он.