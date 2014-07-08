Одностороннего прекращения огня со стороны сил АТО больше не будет - Гелетей

Об этом заявил министр обороны Украины Валерий Гелетей 7 июля во время общения с журналистами в зоне проведения АТО, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Президент Украины заявил об этом однозначно. Теперь любые переговоры возможны исключительно после окончательного сложения оружия боевиками», – подчеркнул Гелетей.

Он также сообщил, что Минобороны имеет многочисленные доказательства применения террористами оружия российского происхождения. Руководитель военного ведомства продемонстрировал представителям СМИ оружие и боеприпасы, изъятые у боевиков во время освобождения города Славянск.

Гелетей сообщил, что сейчас многие автомобильные дороги заминированы террористами. Речь идет о трассах Славянск – Краматорск, Славянск – Артемовск.

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«Достаточно много мин и невзорвавшихся снарядов лежат прямо на обочине и проезжей части. Существует вероятность их детонации, поэтому мы принимаем меры для максимального ускорения разминирования и обезвреживания мин и боеприпасов. С этой целью практически круглосуточно к выполнению задач привлечены определенные подразделения соответствующего профиля», – сообщил министр.

Вместе с тем Гелетей категорически опроверг распространенную отдельными СМИ информацию о якобы захвате террористами самолета Су-25 Воздушных Сил ВС Украины.