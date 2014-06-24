На Харьковщине все пункты пропуска на границе с РФ оборудуют четырехметровым рвом

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Игоря Балуту, который вместе с начальником Главного управления МВД Украины в Харьковской области Анатолием Дмитриевым и начальником Харьковского пограничного отряда Александром Круком инспектировали местный пункт пропуска «Стрелечье».

«Мы приехали сюда посмотреть, как усилили нашу границу в инженерном смысле и как переоборудовали местный пункт пропуска. Вы видите ров, вырытый прямо на границе. Он четырехметровый, хотя по нормам он должен быть двухметровым. Мы сделали его шире», - сказал Балута.

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Он подчеркнул, что так будут переоборудованы все местные пункты пропуска на территории Харьковской области.

В свою очередь начальник Харьковского пограничного отряда Александр Крук отметил, что ситуация на границе хотя и напряженная, но контролируемая. «Есть определенное накопление с российской стороны вооруженных сил. На сегодняшний день граница охраняется усиленно. Особое внимание сейчас уделяется мероприятиям по инженерному обустройству непосредственно на линии государственной границы. Ведем определенную работу по усилению и укреплению пунктов пропуска с целью адекватных действий, вплоть до введения круговой обороны», - сказал Крук.

Начальник Харьковского пограничного отряда также отметил, что на границе серьезно усиливаются контрольно-режимные мероприятия, которые проводятся во взаимодействии с представителями МВД и СБУ.

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Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины поддержала постановление об усилении защиты государственной границы (регистрационный № 4048), которым предлагается незамедлительно утвердить документы, необходимые для проведения в одностороннем порядке демаркации сухопутного участка границы с Российской Федерацией, которая будет оборудована по примеру внешних границ Европейского Союза.