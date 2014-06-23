The Washington Post: Украинская армия борется с мятежниками и халатностью

В своей статье под названием «Украинская армия борется с ополченцами и халатностью» в американской газете The Washington Post Кэрол Морелло пишет, что на одной из фотографий, сделанной с помощью мобильного телефона, был изображен молодой украинский солдат, который лежал на больничной койке, казалось, без сознания, с перебинтованной головой и зондом, торчащим со рта. Он боролся с сепаратистами на востоке страны. Он пошел в бой без шлема.

«Если бы у него был шлем, он не был бы так сильно ранен», – сказал 39-летний Юрий Бирюков, который переложил на плечи своих подчиненных управление сетью туристических агентств, в то время как сам собирает деньги, чтобы купить самое необходимое современное военное снаряжение, в том числе защитные очки и снайперские винтовки, которые он доставляет во время опасных поездок на передовую. «Мне нужно получить 40 тыс. евро до завтра, чтобы закупить шлемы, а у меня их нет».

В итоге, он собрал почти вдвое больше, чем хотел, после того как на следующий день разместил фото молодого солдата на своей странице в Facebook.

На примере Юрия Бирюкова можно увидеть, как кардинально изменилось мнение граждан об украинской армии. То, что они начали активно поддерживать войска, может усложнить задачу украинского президента Петра Порошенко, который в пятницу заявил об одностороннем прекращении огня, что является одним из пунктов его мирного плана. Но такое решение поддерживают далеко не все. Многие украинцы, особенно в западных регионах, которые находятся далеко от боевых действий, не считают, что перемирие принесет тот мир, которого они хотят, и что это даст повстанцам время для перегруппировки.

Многие украинцы говорят, что их армия, наконец, делает успехи в борьбе с пророссийскими ополченцами и получает ценный боевой опыт, в то время как группы волонтеров поставляют им новое оборудование.

«Я с оптимизмом смотрю на то, как меняется армия», – сказал Юрий Касьянов, координатор волонтерской группы «Армия SOS», которая закупила продукты питания и радиооборудование для армии. «Она становится лучше, так как украинцы помогают напрямую финансировать ее. Армия становится народной».

Такие настроения в обществе еще несколько месяцев назад казались несбыточной мечтой. Сепаратистское движение, которое внезапно охватило Крым в марте, а потом Донецкую и Луганскую области, показало, что украинский народ был совершенно не готов защитить себя.

Ошибочно полагая, что от соседей для Украины нет никакой угрозы, каждое правительство, после того как Украина стала независимой в 1991 г., сокращало военный бюджет. Сегодня вооруженные силы Украины насчитывают180 тыс. человек, хотя два десятилетия назад военнослужащих было в пять раз больше. К тому же армия плохо подготовлена и плохо обучена.

В осуждающем докладе киевского военного «мозгового центра», Центра исследований армии, конверсии и разоружения, говорилось, что каждый министр обороны, который вступал в должность, представлял новый план реформирования армии, и каждая реформа приводила к снижению обороноспособности Украины.

В докладе также сообщалось о том, что недостаточное внимание, которое уделялось военным расходам, и вездесущая коррупция вытягивали ресурсы из военного бюджета, что напрямую связанно с нынешним кризисом. Украинская армия была «уничтожена», – говорят аналитики, рекомендуя в восемь раз увеличить расходы на оборону.

«Не только [президент России Владимир] Путин виноват в том, что мы потеряли свою территорию», – сказал Сергей Бондарчук, один из аналитиков, бывший директор государственного предприятия, которое производило военное оружие. «Это также вина политиков, которые не укрепляли армию».

Сепаратистское восстание на востоке, в разжигании которого Украина обвиняет Россию, потрясло многих украинцев. Армия создала фонд, в который каждый украинец может сделать взнос в размере 5 грн., позвонив по указанному номеру телефона. Многие говорят, что звонят каждый день.

За время проведения кампании, получившей название «Поддержи украинскую армию», до середины июня было собрано около 11,5 млн. долл. Министерство обороны отчиталось о том, на что была потрачена эта скромная сумма: 17500 спальных мешков, 600 полевых матрасов, 5000 одеял, 53000 пар сапог и 3000 бронежилетов. Когда война против сепаратистов началась, на складах армии не было ни одного бронежилета, сказал полковник Олег Довгалюк, который отвечает за закупки и поставки для Минобороны. Ни одного не осталось для солдат, которые идут в бой.

Многие украинцы, которых смущало плачевное состояние армии, почувствовали гордость, когда военным удалось вернуть контроль над пограничными блокпостами и территориями, захваченными повстанцы.

«Наша армия была в плохом состоянии, но она учится на собственном опыте», – сказал Сергей Журец, директор аналитического журнала о военной сфере «Defense Express». «Благодаря новому боевому опыту, в Украине теперь есть армия нового типа».

Неудачи и победы на поле боя привели к еще большему неприятию сепаратистов. Некоторые украинцы говорят, что не понимают, почему Порошенко заявил о прекращении огня сейчас, если только это не для того, чтобы начать полномасштабную наступательную операцию против ополченцев, которые не воспользуются его предложением об амнистии или не специальными коридорами для того, чтобы безопасного покинуть страну.

«Не нужно прекращать огонь пока российская армия не вернется на свою территорию», – сказал 64-летний Борис Павелко, который прослужил 22 года в советской армии и вышел в отставку в качестве полковника украинской армии. Он регулярно приходит под посольство России с большим украинским флагом, чтобы выразить протест против страны, которую он теперь считает вражеской.

Больше всего против прекращения огня выступают те, кто на время отложил все свои дела, чтобы помогать обеспечивать солдат.

«Я не знаю, почему наше правительство хочет увеличить количество жертв и пострадавших, предлагая это», – сказал Бирюков, который занимается сбором средств на своей странице в Facebook под псевдонимом «Крылья Феникса» (татуировка с такой же надписью у него на левой руке). «За каждый час мира сепаратисты могут установить новые блокпосты или закопать новые мины. Зачем нам делать такой подарок?»