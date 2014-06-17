Ночью террористы обстреляли украинский блокпост на Донетчине, есть раненые

В частности, близ с. Алексеевское (Амвросиевский р-н, Донецкая обл.) совершено нападение на совместный блок-пост пограничников и сил АТО, сообщает Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

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В результате обстрела из гранатомета сдетонировали боеприпасы, хранившиеся на блок-посту. Около десяти силовиков получили ранения.

Также совершено нападение на блок-пост сил АТО на повороте на Красный Лиман и на Славянск. Силовики открыли огонь в ответ. Потерь среди военнослужащих нет.