Ночью террористы обстреляли украинский блокпост на Донетчине, есть раненые
08:52, 17 июня 2014Политика
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По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», за прошедшую ночь в зоне АТО зафиксировано несколько нападений террористических групп на силы АТО.
REUTERS
В частности, близ с. Алексеевское (Амвросиевский р-н, Донецкая обл.) совершено нападение на совместный блок-пост пограничников и сил АТО, сообщает Дмитрий Тымчук в своем Facebook.
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В результате обстрела из гранатомета сдетонировали боеприпасы, хранившиеся на блок-посту. Около десяти силовиков получили ранения.
Также совершено нападение на блок-пост сил АТО на повороте на Красный Лиман и на Славянск. Силовики открыли огонь в ответ. Потерь среди военнослужащих нет.
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