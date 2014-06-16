Под Славянском боевики обстреливают блокпост силовиков, прикрываясь ремонтниками

В поселке Семеновка под Славянском боевики осуществляют минометный обстрел блокпоста украинских силовиков, развернув огневые позиции в районе подстанции «Райгородский водозабор», где проводятся ремонтные работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-центра антитеррористической операции Владислав Селезнев сегодня на пресс-конференции.

«Сейчас с 82-мм миномета ведется огонь по украинскому блокпосту, который находится на повороте на Красный лиман и на повороте Славянск», - сказал он.

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Селезнев добавил, что «в данный момент в поселке Семеновка специалисты из «Донэнерго» проводят ремонтные работы на подстанции «Райгородский водозабор», которая поставляет электроэнергию на объекты коммунального предприятия «Вода Донбасса» в Славянском районе». По его словам, боевики развернули там свои огневые позиции.

«Мы точно знаем, где находится минометная батарея боевиков, и мы эту точку давим, но есть риск, что, помимо огневой точки, могут погибнуть люди, которые ремонтируют электроподстанцию, поэтому мы в ответ не стреляем», - заверил пресс-секретарь АТО.

Селезнев, ссылаясь на представителей «Донэнерго», отметил, что ремонтные работы по восстановлении подстанции оценены в 6,5 тыс. грн.

Как сообщалось, в начале июня из-за боевых действий в Славянске была обесточена подстанция и нарушено водоснабжение четырех городов.