Террористы взяли в осаду отдел Госпогранслужбы на Луганщине

Отдел Государственной пограничной службы Украины "Станично-Луганский" находится в осаде боевиков.

Об этом УНИАН сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев.

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«Сегодня состоялось боевое столкновение в районе отдела Госпогранслужбы Украины "Станично-Луганский". Он сейчас находится в осаде, со всех сторон его окружают банды боевиков, которые сегодня ночью с 1.00 до 3.00 обстреливали его из стрелкового оружия и гранатометов», - сообщил он.

По словам Селезнева, «пограничники держат оборону».