Террористы взяли в осаду отдел Госпогранслужбы на Луганщине
13:58, 30 мая 2014Политика
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Сегодня ночью с 1.00 до 3.00 отдел обстреливали из стрелкового оружия и гранатометов.
На Луганщине террористы взяли в осаду отдел Госпогранслужбы / REUTERS
Отдел Государственной пограничной службы Украины "Станично-Луганский" находится в осаде боевиков.
Об этом УНИАН сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев.
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«Сегодня состоялось боевое столкновение в районе отдела Госпогранслужбы Украины "Станично-Луганский". Он сейчас находится в осаде, со всех сторон его окружают банды боевиков, которые сегодня ночью с 1.00 до 3.00 обстреливали его из стрелкового оружия и гранатометов», - сообщил он.
По словам Селезнева, «пограничники держат оборону».
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