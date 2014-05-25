Версия обстрела иностранных журналистов украинскими силовиками недостоверна - Тымчук

Украинские силовики не применяли минометы возле Славянска, где, по предварительной информации, в результате минометного обстрела погиб итальянский журналист и его переводчик, а также был ранен фоторепортер из Франции.

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

«Ближайшие позиции сил АТО в этом районе – на горе Карачун. По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», на протяжении суток 24 мая украинские силовики не применяли минометы в этом районе»,- написал Тымчук.

По его словам, трагическое происшествие, ставшее, по предварительным данным, результатом минометного обстрела, произошло возле железнодорожного переезда близ Славянска.

Также, по словам Тымчука, не выглядит достоверной версия убийства и ранения журналистов из автоматического оружия украинскими силовиками, поскольку расстояние от места происшествия до ближайших позиций сил АТО составляет не менее 1,5 км.

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«В то же время, на протяжении последних суток террористические группы в Славянске неоднократно производили минометные обстрелы позиций украинских силовиков»,- отметил Тымчук.

Как сообщал УНИАН, 30-летний итальянский фоторепортер Энди Роччели и его переводчик из России Андрей Миронов погибли 24 мая во время минометного обстрела возле Славянска, где продолжается противостояние между украинскими силовиками и боевиками, а также ранен французский журналист Вильям Роглон.