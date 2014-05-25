МИД Италии подтвердило гибель фоторепортера в Славянске - СМИ

Министерство иностранных дел Италии сегодня подтвердило информацию о гибели итальянского фоторепортера в Славянске, где продолжается противостояние украинских силовиков с вооруженными сепаратистами.

Об этом сообщает итальянская газета Сorriere della Sera.

По данным издания, 30-летний фоторепортер Энди Роччели и его переводчик погибли 24 мая во время минометного обстрела в южной части города.

Газета ссылается на знакомого итальянского гражданина, который позвонил ему на мобильный телефон, по которому человек на русском языке сказал, что нашли его тело и вещи.

Издание отмечает, что сегодня в Киев прибудут родственники погибшего.

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