Температура по всей стране будет комфортной.

Первые осенние выходные в Украине будут по-летнему теплыми. Практически по всей старне сохрнанится сухая и довольно солнечная погода с комфортной температурой +24°...+28°. Только на западе страны и в субботу, и в воскресенье местами пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет практически безоблачно, температура воздуха ночью +12°, днем +26°. В воскресенье ночью ожидается +12°, а днем +26°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +14°, днем +28°, небольшая облачность, дождь. В воскресенье ночью +12°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.

В Луцке в субботу ночью +14°, днем +28°, небольшая облачность, дождь. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°, дождь.

В Виннице в субботу будет практически безоблачно. Температура воздуха +14°...+27°. В воскресенье температура будет +12°...+27°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет ясно, температура ночью +16°, днем +28°. В воскресенье - практически безоблачно, +16°...+28°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +11°, днем +25°, практически безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +11°...+27°, практически безоблачно.

В Днепре в субботу - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +27°. В воскресенье температура составит +12°...+27°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - ясно, +15°...+28°. В воскресенье +15°...+28°, практически безоблачно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье ночью ожидается +15°, днем +28°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно. Температура ночью +8°, днем +25°. В воскресенье будет ясно, ночью +11°, днем +28°.

В Северодонецке завтра будет ясно, температура ночью +10°, днем +25°. В воскресенье - ясно, температура составит +13°, днем +28°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +10°, днем до +25°. В воскресенье ночью температура составит +13°, днем столбики термометров покажут +22°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность. В воскресенье - пасмурно. Температура ночью составит +16°, днем +23°.

В Трускавце в субботу пасмурно, возможен дождь с грозой, температура до +25°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура +16°...+21°.

В Сваляве завтра ожидается ясная погода, до +27°. В воскресенье - практически безоблачно, +15°...+25°.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +17°, днем +26°. В воскресенье - ясно, температура +18°...+27°.

