Глава государства заверил, что это точно речь не о единицах, а о тысячах, однако точную цифру не озвучил.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, действительно ли обсуждается развертывание 10-тысячного иностранного контингента в Украине в рамках гарантий безопасности.

Во время пресс-конференции в Ужгороде Зеленский отметил, что пока не имеет готовности говорить обо всех деталях гарантий безопасности, "потому что все это в деталях полностью еще не готово, чтобы об этом говорить", хотя план действительно есть.

"И вопрос и о координации стран по защите неба и это уже нам идет с пониманием количества - в количестве самолетов, в количестве команд. И также о координации на море. И также мы понимаем, какие страны готовы ввести. А также этот вопрос о развертывании 10 тыс. Я опять таки не буду говорить о количестве. Но важно, что мы все это обсуждаем. Это будет точно не в единицах, а в тысячах. И это факт. Но об этом еще немного рано говорить", - отметил Зеленский.

По его словам, есть также общее понимание относительно количества украинской армии, как главной единицы гарантий безопасности, а также по количеству оружия для армии. Глава государства подчеркнул, что после войны нужно будет и дополнительное оружие, и дополнительные технологии.

Иностранный контингент в Украине

Как сообщал УНИАН, на днях издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором отмечалось, что Европа разработала план развертывания миротворцев в Украине. Отмечалось, что по текущему плану уже есть обязательства по развертыванию более 10 000 солдат.

Планируется развернуть сразу двух групп сухопутных сил в Украине: одна для обучения и поддержки украинской армии, а вторая, отдельная - "гарантирующая" сила, призванная отпугнуть возможное будущее вторжение России, сказал изданию европейский дипломат на условиях анонимности.

