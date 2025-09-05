В стране происходят новые мощные афтершоки.

В пятницу, 5 сентября, на востоке Афганистана зафиксировали два мощных афтершока. Как сообщает Reuters, они произошли с интервалом в 12 часов, что вызывает опасения по поводу новых жертв и разрушений.

Выжившие в зоне бедствия отчаянно нуждаются в продовольствии, медикаментах и жилье.

Как сообщается, два недавних землетрясения опустошили страну, которая и без того страдает от войны, бедности и сокращения иностранной помощи. По оценкам администрации талибов, к четвергу число погибших составило 2205 человек, а раненых - 3640.

По информации агентства, в районе продолжаются толчки, а информация о разрушениях все еще собирается. В пятницу землетрясение магнитудой 5,4 произошло на глубине 10 км. Это случилось спустя всего несколько часов после еще одного афтершока, который был зафиксирован в четверг поздно вечером.

Смертоносное землетрясение в Афганистане - подробности

Первое землетрясение магнитудой 6 произошло в воскресенье, 31 августа, за несколько минут до полуночи. Это было одно из самых смертоносных землетрясений в истории Афганистана.

Второе землетрясение магнитудой 5,5 во вторник вызвало панику и прервало спасательные операции, так как спровоцировало камнепады и перекрыло дороги к отдаленным деревням.

Подобные землетрясения часто происходят в горном массиве Гиндукуш, где встречаются Индийская и Евразийская тектонические плиты.

