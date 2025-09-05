Риски сокращения предложения нефти остаются.

Мировые цены на нефть 5 сентября продолжили падать из-за ожиданий, что "черного золота" на рынке станет больше, тогда как спрос может уменьшиться, сообщает Reuters.

По информации портала Investing, фьючерсы на нефть марки Brent, по состоянию на 9:36 по киевскому времени, подешевели на 20 центов, до 66,79 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 22 цента, или на 0,20%, до 63,26 доллара за баррель.

На рынке растут ожидания, что ОПЕК+ вытолкнет на рынок больше баррелей, чтобы вернуть себе долю рынка, утраченную в пользу американских производителей сланцевой нефти в последние годы, отмечают аналитики ANZ в записке. По данным Reuters, картель, члены которого добывают около половины нефти в мире, планирует на встрече 7 сентября обсудить повышение добычи "черного золота" в октябре.

К тому же запасы нефти в США, которые являются крупнейшим потребителем "черного золота" в мире, по данным тамошнего Управления энергетической информации, на прошлой неделе выросли на 2,4 млн баррелей, что превысило ожидания аналитиков.

Вместе с тем, риски сокращения предложения нефти на рынке остаются.

Котировки не остановил даже призыв президента США Дональда Трампа к странам Европейского Союза прекратить закупки российской нефти и больше давить на Китай.

Для самой же России с 3 сентября легальная цена на экспорт нефти снизилась до 47,6 долларов за баррель в рамках 18-го пакета санкций ЕС. Вместе с тем, Москва имеет все еще достаточно возможностей продавать нефть дороже.

