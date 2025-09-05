Реальность 'диктует правила': Украина переигрывает Россию в войне роботов, - Forbes

Украинские солдаты используют робототехнику для изменения тактики войны.

Украинские солдаты трансформируют войну с помощью робототехники. На передовой технологии становятся спасением, пишет Forbes.

На старом складе советских времен в Донецкой области украинские инженеры собирают наземные беспилотные транспортные средства, которые выполняют жизненно важные миссии на фронте. Машины помогают доставлять припасы, эвакуировать раненых и проводить штурмовые операции, уменьшая риск для солдат.

"Мы хотим, чтобы бригаду признавали, чтобы люди понимали, что эта работа важна - что она работает везде", - говорит Александр, командир взвода наземных роботизированных комплексов батальона "Антарес".

Видео дня

Роботы на службе логистики и боевых операций

Команда модернизирует стандартные беспилотники, оснащая их цифровыми каналами связи, Starlink и LTE, что делает их более устойчивыми к российским глушителям.

"Условия на местах диктуют свои правила, и мы должны перевести все дроны на цифровое управление", - объясняет Александр.

Наземные роботы выполняют доставку еды, боеприпасов и медикаментов, поддерживают коммуникационные реле и модули радиоэлектронной борьбы.

"Дрон подъезжает к траншее или блиндажу, сбрасывает груз и выезжает. Никто не подвергается риску - ни солдаты в траншее, ни оператор беспилотника", - добавляет он.

Украина активно использует робототехнику для изменения тактики ведения боя.

"По оценкам, дроны сейчас составляют до 80% потерь россиян на поле боя", - сообщают эксперты Army Technology.

Первые полностью робототехнические штурмы уже зафиксированы, а наземные роботы играют ключевую роль в логистике и эвакуации раненых, снижая риск для живой силы.

Противовоздушная оборона и усовершенствования

"В начале августа 28-я механизированная бригада представила первый в войне беспилотный самолет противовоздушной обороны", - рассказывает Александр.

Новые модификации включают дистанционно управляемые турели, способные сбивать низколетящие дроны, а также использование роботов для односторонних ударов по вражеским позициям.

Россия также развивает собственный парк наземных роботов, однако Украина остается лидером во внедрении децентрализованных систем и волонтерских инициатив.

"Украинские инженеры создают будущее войны не только для Украины, но и для всего мира", - говорит Люба Шипович, генеральный директор Dignitas Ukraine.

Организации, такие как Dignitas, ускоряют развертывание беспилотников на передовой, обучают солдат и создают технологический щит для страны.

"Нравится это Западу или нет, беспилотники и неподконтрольные космические аппараты теперь являются частью поля боя России и Китая", - добавляет венчурный инвестор Дебора Фейрламб.

Парк украинских роботов еще развивается, но эти машины уже стали краеугольным камнем современной войны. Они позволяют компенсировать недостаток человеческих ресурсов, уменьшить потери среди солдат и создать технологическое преимущество на поле боя.

"Чтобы расширить деятельность до штурмовой или огневой поддержки, нам нужно снизить расходы и упростить операции", - подчеркивает солдат "Костас".

Технологии в украинской армии

Как сообщал УНИАН, быстрое развитие и широкое использование недорогих беспилотников для наблюдения и ударов изменили ведение войны в Украине с 2022 года и является одной из главных причин, благодаря которым ВСУ удалось заставить своего более крупного врага пойти на паритет.

Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, как Украина изготавливает дроны для ежедневных ударов по РФ. По его словам, наше государство перешло к методическим, прагматическим, ежедневным будничным ударам по РФ, по ее объектам.

Вас также могут заинтересовать новости: