Ответьте, когда вы родились - утром, днем или вечером - и читайте о своем характере.

Дисциплина нумерология изучает влияние цифр на человеческую судьбу. Самыми важными числами в нашей жизни считаются дата и точное время рождения. Нумерологи верят, что именно эти значения формируют характер человека и определяют его жизненный путь.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Время вашего появления на свет может указать на предрасположенности к определенным талантам и ключевые черты личности. Вот почему важно спросить родителей, когда именно вы родились.

Нумерология по времени рождения

Характер человека во многом определяется тем, в какую часть суток он был рожден. От этого могут зависеть ваши способности и даже судьба.

Рождение в полночь

Такие люди скрывают в себе большую загадку. Они - тайна для малознакомых людей. Спокойствие, организованность, внимание к деталям, аккуратность помогают им достигать больших высот в кропотливых делах. Окружающим это может казаться везением или удачей, но на самом деле за успехом стоит большой труд.

С 1 до 6 часов утра

Эти "ранние пташки" славятся настойчивостью, силой духа, трудолюбием. Они упрямы, но редко попадают из-за этого в неприятности благодаря высокому интеллекту. Реалистичный взгляд на мир помогает им иметь крепкую психику.

С 7 до 12 часов

"Дневные" люди обладают оптимистичным, слегка наивным нравом. Они очень порядочны и ждут того же от других. Заражают других жизнелюбием и имеют суперспособность ощущать счастье в любой ситуации. Способны на глубокое сочувствие. Имеют склонность к творчеству.

С 13 до 16 часов

Такие люди смелые и энергичные, но при этом несколько безрассудные. Известны вспыльчивым характером. Часто поступают импульсивно. Они очень любопытны и при высокой заинтересованности могут стать лучшими в мире специалистами в своем деле.

С 17 до 20 часов

"Вечерние" именинники азартные и амбициозные. Они любят сложные испытания и стремятся к приключениям. А в личной жизни скучают без драмы. Их энергия заразительна - бездельничать рядом с ними просто невозможно. Они коммуникабельные и любят заводить друзей, особенно таких, с кем можно повеселиться.

С 21 часа до полудня

"Ночные" люди - это скрытные интроверты. Они предпочитают общество книг, а не людей. Хотя со стороны кажутся мрачными и чудаковатыми, на самом деле обладают чувственной натурой и принимают всё близко к сердцу. Они впечатлительные и надолго "застревают" в одном настроении.

