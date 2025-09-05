Первый авиалайнер "Суперджет-100", построенный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) по "серийным технологиям", совершил полет в Комсомольске-на-Амуре. Машина провела в небе около часа. Об этом сообщает "Ростех".
"Процесс сертификации еще продолжается, но самолет создан на серийном производстве, в целевом виде, который планируется для поставки", - сообщили в российской корпорации.
В рамках работ по "импортозамещению" на самолете заменили десятки систем и агрегатов. Известно, что машину оснастили новыми российскими двигателями ПД-8 производства Объединенной двигателестроительной корпорации.
Модификация коснулась и каркаса планера самолета. Это понадобилось для установки российских систем, а также для упрощения производственного процесса обслуживания воздушного судна.
Напомним, свой первый полет Sukhoi Superjet 100 совершил еще в 2008 году. С тех пор построили лишь около 230 таких машин, после чего россияне переориентировались на "импортозамещенную" версию, так как базовая имела много западных компонентов.
"Суперджет" постоянно критиковали сами россияне.
В 2017 году российское Министерство транспорта подвело предварительные итоги эксплуатации самолета, после чего в прессе появились утверждения, что средний суточный налет машин, эксплуатируемых в РФ, из-за проблем с поставкой запчастей меньше, чем у иностранных конкурентов.
Некоторые авиакомпании начали заявлять об убытках, вызванных эксплуатацией авиалайнера, а также о желании отказаться от него.
Проблемы российского авиастроения
Стоит сказать, что российское гражданское авиастроение в целом одна большая проблема для Кремля.
В августе УНИАН сообщил, что российские авиастроители в этом году поставили только один из 15 запланированных коммерческих самолетов. Санкции затормозили производство, а высокие процентные ставки сдерживали инвестиции.
Также сообщалось, что удовлетворительное состояние российских гражданских самолетов держится только на авиационном каннибализме.