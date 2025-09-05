'Байрактары' вернулись к ударным миссиям против России (видео)

Украинский беспилотник для ударных и разведывательных миссий, эффективен против российских колонн, судов и ПВО.

Украинские беспилотники ТВ-2 "Байрактар" вернулись к ударным миссиям против российских захватчиков, пишет TMZ.

После длительной паузы беспилотники Bayraktar TB-2 средней высоты и продолжительности полета снова появились в небе, когда украинские силы поразили российский катер и войска на побережье Черного моря.

Возрождение ударной эффективности

Хотя беспилотники и продолжали использоваться для разведки, их ударные операции были ограничены из-за уязвимости к российским средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы.

"Военно-морские силы уничтожили еще один скоростной катер Черноморского флота России, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендровскую косу. 7 оккупантов уничтожены, 4 ранены", - сообщили ВМС Украины.

История использования ТВ-2

Украина начала применять "Байрактар" еще до начала полномасштабной войны. Первый зарегистрированный удар произошел в октябре 2021 года, когда беспилотник уничтожил 122-мм гаубицу Д-30 на Донбассе. Во время начала широкомасштабного вторжения ТВ-2 активно останавливали российские механизированные колонны и помогали в освобождении острова Змеиный в Черном море.

"Россия начала адаптироваться к угрозе ТВ2", - отмечает украинское издание United24 - "Усовершенствованные средства радиоэлектронной борьбы и многослойные системы ПВО все больше затрудняли безопасную работу больших, медленных беспилотников".

Недавние атаки на российские объекты ПВО в Крыму и Херсоне позволили ТВ-2 получить коридор для безопасного использования в ударных миссиях.

"Раньше "Байрактар" действовали исключительно в режиме разведки на расстоянии, не рискуя подойти близко для удара, поскольку неизбежно стали бы жертвами ПВО. Сейчас благодаря регулярным ударам украинских беспилотников со Starlink по противовоздушной обороне и радарам побережья Херсонской области и Крыма, ТВ-2 получили коридор для более свободной эксплуатации", - сообщил российский Telegram-канал Military Informer.

Преимущество ТВ-2 заключается в том, что в случае сбития беспилотник не требует поисково-спасательной операции для экипажа, что позволяет применять его там, где пилотируемые самолеты не могут действовать.

Кроме того, производство беспилотников налажено в Украине, что позволяет оперативно восстанавливать парк даже после атак на заводы под Киевом.

Bayraktar TB-2 - что известно об этом беспилотнике

Bayraktar TB-2 - это турецкий беспилотник средней высоты и продолжительности полета, способный выполнять как разведывательные, так и ударные миссии. Он оснащен управляемым оружием, может атаковать подвижные и стационарные цели, а его преимущество заключается в том, что в случае сбивания экипаж не страдает.

Украина начала использовать TB-2 до полномасштабной войны и применяла его для остановки российских колонн, атак на корабли и освобождения острова Змеиный. Из-за уязвимости к российским средствам ПВО его ударные миссии временно ограничивали, однако недавние атаки на системы ПВО позволили возобновить боевое применение. Производство беспилотников налажено в Украине, что позволяет быстро восстанавливать парк.

