Служба безопасности задержала в Киеве бывшего топ-налоговика, который создал "конвертцентр" с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен. По данным источников УНИАН, речь идет о Евгении Бамбизове.

В свою очередь СБУ в Telegram информирует, что ликвидирована масштабная схема легализации преступных доходов в разных регионах Украины.

"По результатам комплексных мероприятий задержан организатор сделки - бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины, который под видом адвоката организовал "конвертационный центр", - говорится в сообщении.

Как установило расследование, к преступной деятельности он привлек еще четырех сообщников, которые обеспечивали функционирование "схемы". Среди них - двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и переводом незаконных доходов в наличные.

"В течение 2023-2025 годов фигуранты "отмыли" более 1,5 млрд грн, большинство из которых было украдено из бюджета нашего государства", - говорится в сообщении СБУ.

Среди основных клиентов "конвертцентра" были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами.

Согласно данным следствия, чтобы запутать "следы" теневых финансовых операций, дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занималась хозяйственной деятельностью только "на бумаге".

Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию.

Во время обысков у организатора сделки и его сообщников обнаружены наличные, полученные преступным путем, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерная техника и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства "схемы".

Сейчас все пятеро фигурантов задержаны. Им планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей));

▪️ ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Что известно о задержанном бывшем топ-налоговике

СМИ писали о причастности Бамбизова к различным коррупционным скандалам. Еще во время его руководства Офисом крупных налогоплательщиков (2018 г.) его неоднократно упоминали в СМИ как фигуранта многомиллионных схем по незаконному возмещению НДС. По данным журналистских расследований, схемы действовали в Харькове, Одессе и Киеве. Убытки для государственного бюджета оценивались в сотни миллионов гривен.

В 2019 году журналист Юрий Бутусов сообщал, что Бамбизова задержала СБУ по подозрению в причастности к делу олигарха Сергея Курченко. Речь идет о легализации доходов при покупке "Украинского медиа-холдинга", однако дело так и не дошло до суда.

А недавно, уже в этом году, СМИ интернет-ресурсы упоминали Бамбизова в центре скандала в одном из самых дорогих баров столицы - он устроил там ночную драку.

