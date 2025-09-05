Дисплей такого iPhone впервые лишится вырезов, "челки" и Dynamic Island.

Слухи о безрамочном дисплее iPhone без выреза начали подтверждаться. По данным аналитиков JPMorgan, Apple впервые внедрит подэкранную селфи-камеру уже в 2026 году.

Пока что речь идет лишь о первом складном iPhone, который станет частью линейки iPhone 18 в 2026 году и получит радикально обновленный дизайн без вырезов, "челок" и Dynamic Island. Камера будет встроена под дисплей, а система Face ID, по слухам, уступит место Touch ID в кнопке питания.

Сообщается, что это будет первый шаг к полностью "чистому" дисплею, но в текущей реализации технология подэкранной камеры далека от идеала. Первые версии могут уступать по качеству изображения традиционным фронталкам.

Но постепенно Купертино будет улучшить камеру, доведя концепцию "all-screen" до идеала. Такой подход соответствует стратегии Apple поэтапного перехода. Например, от "челки" в iPhone X к Dynamic Island в iPhone 14 Pro.

Ожидается, что толщина складного iPhone составит ~5,5 мм, он получит 4 камеры и Touch ID вместо Face ID. А еще дисплей без складки, отсутствие физической SIM и цену около 2300 долларов.

Напомним, 9 сентября Apple представит серию iPhone 17. В этот же день ожидается премьера новых смарт-часов Watch Series и наушников AirPods Pro 3.

Также Apple, по слухам, работает над бюджетным MacBook с процессором от iPhone и умными очками по типу Ray-Ban Meta, которые будут анализировать окружающую среду и передавать информацию владельцу в режиме реального времени.

