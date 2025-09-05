Подержанные электромобили: названы модели, которые разметают украинцы

В прошлом месяце лидером среди импорта подержанных электромобилей была Tesla.

В августе украинский автопарк пополнился на 6018 электромобилей (BEV) с пробегом. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Специалисты рассмотрели сразу два связанных между собой сегмента на рынке подержанных электрических авто - импорт и внутренние перепродажи.

Импортируемые электромобили

Доля "свежепригнанных" машин на рынке электромобилей по итогам августа 2025 года составила 52,1%. Лидером импорта подержанных электрокаров традиционно остается Tesla. Также в тройке лидеров Nissan и KIA, которые предлагают надежные и доступные авто.

Если говорить о моделях, то здесь лидером стала Tesla Model Y, показатель которой составил 833 авто. На втором месте Tesla Model 3 (641 автомобиля), тогда как третье место занимает Nissan Leaf (557). Последний специалисты называют "входным билетом" в мир электромобилей, поскольку это авто отличает доступность и простота.

Внутренний рынок электрических авто

Доля внутренних перепродаж в сегменте электромобилей в августе составила 30,8%. Здесь лидером опять же оказалась Tesla. Сразу за ней следуют Nissan и Volkswagen.

Если говорить об отдельных моделях, то здесь лучший результат продемонстрировал Nissan Leaf (556 авто). Второе место заняла Tesla Model 3 (410), тогда как на третьем оказалась Tesla Model Y (297).

В целом как в импорте, так и на внутреннем рынке лидерство сохраняют проверенные временем модели, хотя постепенно появляется пространство и для новых авто.

Рынок электромобилей - что говорят специалисты

Некоторые водители опасаются покупать электромобиль, поскольку считают его ненадежным. Однако, по словам специалистов, электрические авто могут быть даже более надежными, чем традиционные модели с ДВС.

В Top Speed решили помочь водителям и представили десять очень надежных электромобилей с пробегом. Победителем рейтинга оказался Hyundai Kona Electric. По словам специалистов, качество сборки этой модели находится на очень высоком уровне.

Также специалисты определили самый надежный японский электромобиль, который способен составить конкуренцию моделям Toyota и Lexus.

